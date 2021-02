Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 25. Februar

Köln (SID) - Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim müssen in den Zwischenrunden-Rückspielen der Europa League am Donnerstag liefern. Ein Aus gegen die Außenseiter wäre für beide Klubs eine herbe Enttäuschung, unangenehme Folgen inklusive. Nach dem turbulenten 3:4 im Hinspiel bei den Young Boys ist Leverkusen gegen den Schweizer Meister ab 21.00 Uhr in der heimischen BayArena unter Druck. Hoffenheim will nach dem 3:3 im Hinspiel ab 18.55 Uhr den Einzug in die nächste Runde eintüten.

Leverkusen und Hoffenheim sind in der EL gefordert © SID

Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf stehen die ersten drei Entscheidungen an. In den Klassiksprints der Skilangläufer (9.00/11.30 Uhr) sind der Norweger Johannes Hösflot Kläbo und die Schwedin Linn Svahn die Favoriten. Im Skispringen von der Normalschanze schickt der DSV zwar in Katharina Althaus die WM-Zweite von 2019 sowie in Carina Vogt die Weltmeisterin von 2015 und 2017 ins Rennen, die Medaillenchancen sind aber eher gering. Größte Sieganwärterinnen sind die Japanerin Sara Takanashi und Marita Kramer aus Österreich.

Titelverteidiger THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt sind am 13. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League gefordert. Kiel gastiert um 18.45 Uhr beim HBC Nantes. Flensburg empfängt mit Paris St. Germain das größere französische Kaliber. Anwurf ist um 20.45 Uhr.