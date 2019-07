Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 25. Juli 2019

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt startet in die Qualifikation für die Europa League. Nach dem Einzug ins Halbfinale der vergangenen Saison treffen die Schützlinge von Trainer Adi Hütter im Hinspiel der zweiten Runde um 19.00 Uhr auf den estnischen Rekordmeister Flora Tallinn. Das Rückspiel findet eine Woche später statt. Nicht dabei ist der dänische Nationaltorhüter Frederik Rönnow, der an einer Schulterverletzung laboriert.

Die Alpentrilogie beginnt mit dem brettharten 18. Teilstück über drei Gipfel in mehr als 2000 Meter Höhe. Jeder der drei abschließenden Hochgebirgsabschnitte der Tour könnte als Königsetappe bezeichnet werden, das Teilstück von Embrun nach Valloire jedoch ist eine besondere Schinderei. Die Radprofis müssen auf den 208 Kilometern 5215 Höhenmeter überwinden. Für Emanuel Buchmann wird sich an diesem Tag wohl herausstellen, ob tatsächlich mehr als ein Top-10-Ergebnis möglich ist.

Nach seinem überzeugenden Auftaktsieg gegen Bastad-Sieger Nicolas Jarry will Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev bei seinem Heimturnier in Hamburg ins Viertelfinale. Der ATP-Finalsieger trifft in der Runde der letzten 16 auf den Argentinier Federico Delbonis. Ebenfalls im Einsatz sind Jan-Lennard Struff gegen den Spanier Pablo Carreno Busta und Rudi Molleker gegen den Italiener Fabio Fognini.