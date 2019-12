Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 26. Dezember 2019

Köln (SID) - Spitzenspiel in der Premier League: Am "Boxing Day" treten die frischgekürten Klub-Weltmeister vom FC Liverpool ab 21.00 Uhr beim ersten Verfolger Leicester City an. Ein Sieg wäre für den Tabellenführer um Teammanager Jürgen Klopp ein großer Schritt Richtung Meisterschaft.

Klopp trifft mit Liverpool im Spitzenspiel auf Leicester © SID

Keine Weihnachtspause für Alba Berlin: Der Vizemeister empfängt am zweiten Feiertag in der EuroLeague ab 20.00 Uhr Baskonia Vitoria. Zuletzt verloren die Berliner viermal nacheinander in der europäischen Königsklasse.

Bevor die Nationalspieler ihre EM-Vorbereitung starten, geht es in der Bundesliga um wichtige Punkte. Sechs Mannschaften dürfen sich noch Hoffnungen auf den Titel machen - an der Spitze stehen punktgleich der THW Kiel und die TSV Hannover-Burgdorf. Kiel spielt um 18.00 Uhr bei FrischAuf Göppingen, Hannover empfängt um 14.00 Uhr den TVB Stuttgart.