Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 26. Juli 2018

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig startet am Donnerstag im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League gegen BH Häcken aus Schweden ab 18.30 Uhr in die neue Saison. Noch nicht wieder dabei sind im Team von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick die WM-Fahrer Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Timo Werner. In der nächsten Runde würde Leipzig auf CS Universitatea Craiova aus Rumänien treffen. Sollte Leipzig sowohl Craiova als auch Häcken ausschalten, warten vor der Gruppenphase noch die Play-offs Ende August.

Leipzig startet 2. Qualifikationsrunde zur Europa League © SID

Auf der 18. Etappe der Tour de France stehen die Sprinter das letzte Mal vor der Schlussetappe nach Paris im Mittelpunkt. Nach der Schinderei der ersten beiden Pyrenäen-Etappen gönnt die Tour den Klassement-Fahrern und ihren Helfern am Donnerstag im Flachland eine kurze Verschnaufpause. Auf den 171 km von Trie-sur-Baise nach Pau sind lediglich zwei unspektakuläre Bergwertungen der 4. Kategorie zu überwinden.