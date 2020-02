Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 27. Februar 2020

Köln (SID) - In der Zwischenrunde der Europa League hofft ein deutsches Trio auf den Einzug ins Achtelfinale. Bayer Leverkusen verteidigt beim portugiesischen Topklub FC Porto ab 18.55 Uhr ein 2:1 aus dem Hinspiel. Mit der gleichen Ausgangsposition geht der VfL Wolfsburg zeitgleich in Malmö in das Rückspiel der Zwischenrunde. Ab 21.00 Uhr ist Eintracht Frankfurt beim österreichischen Serienmeister FC Salzburg gefordert, die Ausgangslage ist nach dem 4:1 im Hinspiel komfortabel.

Leverkusen und Porto während der Trauerminute © SID

Bei der Bahnrad-WM in Berlin stehen unter anderem die Mannschaftsverfolgungen auf dem Programm. Insgesamt kämpfen 24 deutsche Athleten vor heimischem Publikum um die Medaillen. Die Wettbewerbe im Velodrom an der Landsberger Allee stehen auch im Zeichen der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, die Wettbewerbe starten um 18.30 Uhr.