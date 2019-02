Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 28. Februar 2019

Köln (SID) - Mit der Premiere der neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Härtetest in Frankreich gegen den kommenden WM-Gastgeber beginnt für die DFB-Frauen die heiße Vorbereitungsphase auf das am 7. Juni beginnende Turnier. Das Spiel beginnt um 21.00 Uhr.

Die Schweiz musste sich der Niederlande geschlagen geben © SID

Im polnischen Pruszkow kämpfen die Bahnradfahrer um WM-Medaillen. Bei Frauen und Männern steht die Mannschaftsverfolgung auf dem Programm, die Herren gehen zudem im Scratch über 15 km und Keirin ins Rennen. Die Finals beginnen um 18.30 Uhr.

Die Nordischen Kombinierer um Doppelweltmeister Eric Frenzel und Johannes Rydzek starten bei der WM in Seefeld ab 11.00 Uhr mit dem Springen in den nächsten Wettkampf um Gold. Frenzel gewann in Seefeld bereits Gold von der Großschanze und im Teamsprint an der Seite von Fabian Rießle.