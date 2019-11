Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 28. November 2019

Köln (SID) - Beim 0:4 im Hinspiel gegen den Wolfsberger AC blamierte sich Borussia Mönchengladbach in der Europa League bis auf die Knochen. Beim Gastspiel in Graz hat der Tabellenführer der Bundesliga also noch eine Rechnung offen. Bei einem Sieg und etwas Schützenhilfe könnte schon der Einzug in die K.o.-Phase gelingen. Dies gilt auch für den VfL Wolfsburg, der ebenfalls ab 18.55 Uhr beim PFK Olexandrija in der Ukraine gastiert. Ohne die Unterstützung der eigenen Fans auf den Rängen möchte Eintracht Frankfurt zudem beim FC Arsenal bestehen. Anstoß in London ist um 21.00 Uhr.

Die Gladbacher möchten auch Donnerstag jubeln können © SID

Die beiden norddeutschen Dauerrivalen an der Tabellenspitze, Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und Rekordmeister THW Kiel, stehen in der Bundesliga vor Pflichtaufgaben: Flensburg empfängt den Bergischen HC, Kiel reist zum HC Erlangen. Anwurf ist jeweils um 19 Uhr.