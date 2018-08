Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 30. August 2018

Köln (SID) - Bayern München, Schalke 04, die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund blicken gespannt nach Monaco. Im Grimaldi-Forum wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Insgesamt 32 Mannschaften werden auf acht Gruppen verteilt. Im Rahmen der Ziehung wird zudem Europas Fußballer des Jahres 2018 gekürt. Los geht es um 18.00 Uhr.

In Monaco wird die CL-Gruppenphase ausgelost © SID

Bei den US Open in New York steht der vierte Turniertag auf dem Programm. Die deutschen Top-Spieler Alexander Zverev und Angelique Kerber bestreiten ihre Zweitrunden-Partien. Zverev trifft auf den Franzosen Nicolas Mahut, und Kerber muss gegen die Schwedin Johanna Larsson antreten. Spielbeginn in New York ist um 17.00 Uhr.