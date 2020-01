Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 30. Januar 2020

Köln (SID) - Grand-Slam-Rekordgewinner Roger Federer und der Tennis-Weltranglistenzweite Novak Djokovic treffen im Halbfinale der Australian Open zum 50. Mal auf der ATP-Tour aufeinander. Im direkten Vergleich führt Djokovic 26:23. Unter anderem duellierten sich die beiden im vergangenen Jahr in einem legendären Finale in Wimbledon, das Djokovic im fünften Satz gewann. In Melbourne standen sie sich zuletzt 2016 im Halbfinale gegenüber. Das Spiel beginnt um 9.30 Uhr.

Kämpfte sich in die nächste Runde: Roger Federer © SID

Zum Abschluss des ersten Rückrundenspieltages der 2. Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zweier ehemaliger Erstligisten: Der Hamburger SV empfängt den 1. FC Nürnberg. Die Hamburger brauchen im Rennen um den Aufstieg direkt einen Dreier, um an Spitzenreiter Arminia Bielefeld dran zu bleiben. Der Club belegt den vorletzten Tabellenplatz. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.