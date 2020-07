Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 30. Juli 2020

Köln (SID) - Mit den Neuzugängen Jude Bellingham und Thomas Meunier startet Vizemeister Borussia Dortmund in die neue Saison. Das Team von Trainer Lucien Favre kommt am Donnerstag zum Trainingsauftakt zusammen. Auch Union Berlin trifft sich zum Trainingslager in Bad Saarow.

Der BVB nimmt das Training wieder auf © SID

Den russischen Leichtathleten drohen weitere Sanktionen rund um den Doping- und Betrugsskandal. Der Weltverband World Athletics könnte in der Council-Sitzung am Donnerstag über einen Ausschluss Russlands entscheiden. Seit 2015 ist der russische Verband RUSAF aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Anti-Doping-Richtlinien suspendiert, nachweislich unbelastete Athleten durften bisher unter neutraler Flagge starten.