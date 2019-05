Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 30. Mai 2019

Köln (SID) - Die DFB-Frauen bestreiten in Regensburg gegen Chile ihre Generalprobe vor Beginn der Weltmeisterschaft in Frankreich. Das um 17.45 beginnende Spiel wird dabei auch für Torhüterin Almuth Schult zum Härtetest. Die 28-Jährige bangt nach einer Schulterverletzung noch um die WM-Teilnahme. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg möchte neun Tage vor dem WM-Auftakt gegen China weitgehend ihre WM-Startformation testen.

Spiel gegen Chile wird zum Härtetest für Almuth Schult © SID

Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der French Open auf den schwedischen Qualifikanten Mikael Ymer. Zverev feierte vergangene Woche in Genf seinen elften Turniersieg, überstand seine Roland-Garros-Auftakthürde John Millman jedoch erst nach einem Fünf-Satz-Krimi. Spielbeginn in Paris ist 11.00 Uhr.