Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 31. Dezember

Köln (SID) - Zwei Tage nach seinem Sieg in Oberstdorf tritt Karl Geiger ab 14.00 Uhr zur Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen an. Für den Skiflug-Weltmeister gilt es, den Schwung zu behalten, um seine Führung im Gesamtklassement der Vierschanzentournee beim Neujahrsspringen aufzubauen.

Tournee: Geiger möchte auch in Garmisch triumphieren © SID

Am letzten Tag des Jahres das letzte Spiel des Jahres: Alba Berlin und die Basketball Löwen Braunschweig treffen um 14.00 Uhr im Nachholspiel der Pokal-Vorrunde aufeinander. Beide Teams haben noch Chancen auf das Halbfinale, Alba ist aber stark ersatzgeschwächt, auch Trainer Aito Garcia Reneses fehlt wegen seiner COVID-19-Erkrankung weiter.