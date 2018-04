Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 5. April 2018

Köln (SID) - Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League empfängt Vizemeister RB Leipzig den französischen Renommierklub Olympique Marseille. Während die Sachsen auf ihren gelbgesperrten Kapitän Willi Orban verzichten müssen, plagen die Franzosen die Ausfälle von Stammkeeper Steve Mandanda (Muskelverletzung) und Abwehrchef Adil Rami (Wadenblessur). Anpfiff ist um 21.05 Uhr.

Das deutsche Davis-Cup-Team trifft von Freitag bis Sonntag im Viertelfinale des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbs in Valencia auf Spanien. Ob der spanische Weltranglistenerste Rafael Nadal und Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev bereits im ersten Einzel aufeinandertreffen, wird um 13.00 Uhr ausgelost.

Tiger Woods startet seinen Angriff auf den fünften Sieg beim prestigeträchtigen US Masters in Augusta um 16.42 Uhr MESZ. Woods wurde bei der Auslosung der Flights in eine Spielgruppe mit dem Australier Marc Leishman und dem Engländer Tommy Fleetwood eingeteilt. Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer aus Mettmann bildet unmittelbar vor Woods einen Flight mit dem US-Amerikaner Zach Johnson und Branden Grace aus Südafrika. Das Trio schlägt um 16.31 Uhr MESZ ab. Altmeister Bernhard Langer aus Anhausen geht bei seiner 34. Teilnahme um 18.43 Uhr MESZ auf den Kurs.