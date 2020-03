Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 5. März 2020

Köln (SID) - Vorhang auf zum "Geister"-Weltcup in Nove Mesto: Wegen des Coronavirus finden die Wettbewerbe in Tschechien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sehr zum Bedauern der Sportler, die die Veranstaltung wegen der Begeisterung der enthusiastischen Fans schätzen. Das Auftaktrennen bestreiten die Frauen mit dem Sprint über 7,5 Kilometer. Erste Anwärterin auf einen Platz auf dem Podest ist die Oberwiesenthalerin Denise Herrmann, die bei der WM in Antholz zweimal Silber gewonnen hatte.

Der Weltcup in Nove Mesto wird ohne Zuschauer bestritten © SID

Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff sollen es richten: Bei der Davis-Cup-Qualifikation in Düsseldorf will das Duo gegen international zweitklassige Weißrussen das Ticket für das Finalturnier im November in Madrid lösen. Die Auslosung um 13.00 Uhr wird ergeben, ob Kohlschreiber oder Struff das erste Match bestreiten müssen.