Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 5. September 2019

Köln (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft schlägt mit 19 Debütanten ein neues Kapitel auf. Zwei Monate nach dem verlorenen EM-Finale startet das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz mit einem völlig neuen Gesicht den langen Weg zur Fußball-EM 2021 in Ungarn und Slowenien. Den Auftakt bildet ein Länderspiel gegen Griechenland in Zwickau um 18.15 Uhr.

Kuntz hat 19 Debütanten nominiert © SID

Das erste Spiel als Chef wird für Spaniens Fußball-Nationalcoach Robert Moreno emotional schwierig. Wenige Tage nach dem Krebstod der neunjährigen Tochter seines Vorgängers Luis Enrique ist die Seleccion in der EM-Qualifikation in Rumänien gefordert. In den weiteren Begegnungen trifft unter anderem ebenfalls ab 20.45 Uhr Irland auf die Schweiz.

Bei den US Open in New York stehen die ersten Halbfinals auf dem Programm. US-Superstar Serena Williams bekommt es mit der Ukrainerin Jelina Switolina zu tun.

Nach dem frühzeitigen K.o. bei der Basketball-WM in China müssen sich Dennis Schröder und Co. zusammenraufen, um ein Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier zu lösen. Im dritten Vorrundenspiel gegen Außenseiter Jordanien muss ab 10.30 Uhr ein Sieg her, das Ergebnis geht wie alle vorherigen mit in die Platzierungsrunde.