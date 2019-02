Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 7. Februar 2019

Köln (SID) - Der Biathlon-Weltcup macht in Übersee Station: Im kanadischen Canmore starten mit dem verkürzten Einzelrennen der Männer ab 20.20 Uhr die Wettkämpfe, das Frauen-Einzel folgt um 22.55 Uhr. In Nordamerika fehlt dem Deutschen Skiverband Simon Schempp, der vor der WM in Östersund mit einer Formschwäche kämpft. Für Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier sind die Rennen im "Kühlschrank" Canmore bereits die Generalprobe für den Saisonhöhepunkt in Schweden.

Auch Laura Dahlmeier geht in Canmore an den Start © SID

Die deutschen Eisschnellläufer fiebern auf das Highlight der nach-olympischen Saison hin. Bei der Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Inzell beginnen ab 16 Uhr mit den Teamsprints die Medaillenkämpfe. Außerdem gehen die Männer über 5000 m sowie die Frauen über 3000 m auf das Eis.

In Rom kommt der Kongress der Europäischen Fußball-Union zusammen. Auf der Tagesordnung stehen ab 9.30 Uhr vor allem Wahlen. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin tritt ebenso ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl an wie DFB-Chef Reinhard Grindel, der für weitere vier Jahre ins Council des Weltverbandes FIFA entsandt werden wird.