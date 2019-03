Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 7. März 2019

Köln (SID) - Nach dem ersten Achtelfinaleinzug auf europäischer Bühne seit 24 Jahren will Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt mehr. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter strebt im Hinspiel der Europa League gegen Italiens Renommierklub Inter Mailand eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 14. März in der Lombardei an. Allerdings fehlt den Hessen der am Knie verletzte Vizeweltmeister Ante Rebic. Anstoß in Frankfurt ist um 18.55 Uhr.

Hütter hat gegen Hoffenheim fast alle Spieler an Bord © SID

Die deutschen Biathleten wollen zum Auftakt der Weltmeisterschaften im bitterkalten Östersund in Schweden die Goldspur legen. In der Mixedstaffel gehen neben Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier noch Vanessa Hinz, Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer und Sprint-Weltmeister Benedikt Doll ins Rennen. Aus der siegreichen Staffel der WM 2017 in Hochfilzen fehlt der formschwache Simon Schempp.

Dritter WM-Triumph in Folge - das ist das große Ziel der deutschen Skeleton-Pilotinnen bei den Weltmeisterschaften im kanadischen Olympiaort Whistler. Härteste Konkurrentin von Titelverteidigerin Jacqueline Lölling und Vorgängerin Tina Herrmann ist die Russin Jelena Nikitina, die sich bereits den Sieg im Gesamtweltcup geholt hat. Wie die Frauen bestreiten auch die Männer ihre ersten beiden von insgesamt vier Läufen.