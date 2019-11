Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 7. November 2019

Köln (SID) - Die Überflieger von Borussia Mönchengladbach brauchen gegen AS Rom endlich auch international den ersten Sieg, um nicht den Anschluss zu verlieren. Auf Eintracht Frankfurt wartet am vierten Spieltag der Europa League bei Standard Lüttich derweil ebenso eine belgische Aufgabe wie auf den VfL Wolfsburg, der gegen KAA Gent eine Durststrecke beenden will.

Gladbach will den ersten Sieg in der Europa-League © SID

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet mit dem Spiel gegen Vorjahressieger Russland in den Deutschland Cup. Das Viererturnier in Krefeld dauert bis Sonntag, weitere Gegner sind die Schweiz und die Slowakei. Bundestrainer Toni Söderholm setzt beim ersten Test der neuen Saison auf die Zukunft, zahlreiche Stammkräfte stehen nicht im Aufgebot. Söderholm hat gleich fünf Debütanten nominiert, die Spieler sollen sich für die nächste WM im Mai 2020 in der Schweiz bewerben.