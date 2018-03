Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 8. März 2018

Köln (SID) - Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig kämpfen in der Europa League um den Einzug ins Viertelfinale. Dortmund empfängt um 19.00 Uhr den österreichischen Meister RB Salzburg, Leipzig um 21.05 Uhr den russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg. Trotz der Tatsache, dass es für die Sachsen erst das fünfte Europacup-Heimspiel der Klubhistorie ist, werden gegen die Russen nicht mehr als 25.000 Zuschauer erwartet. Bereits in der Zwischenrunde gegen den SSC Neapel waren nur gut 36.000 Leipziger Fans gekommen.

Die Biathlon-Elite kämpft im finnischen Kontiolahti erstmals nach den Olympischen Winterspielen wieder um Weltcuppunkte. Am Donnerstag um 17.45 Uhr steht der Sprint der Männer an, in dem das deutsche Team in Bestbesetzung antritt. Darunter Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer, der Massenstart-Zweite Simon Schempp und der Verfolgungs-Dritte Benedikt Doll. Komplettiert wird das Aufgebot von den Olympiastartern Johannes Kühn und Erik Lesser sowie Roman Rees, der in Pyeongchang nicht zum Einsatz gekommen war.