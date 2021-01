Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 01. Januar

Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 01. Januar

Geiger will auch in Garmisch einen Sieg feiern © SID

SKISPRINGEN: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

SKILANGLAUF: Auftakt der Tour de Ski in Val Müstair

SKISPRINGEN: Karl Geiger startet als Gesamtführender der Vierschanzentournee ins Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Der Skiflug-Weltmeister kommt mit viel Selbstvertrauen aus seiner Heimat Oberstdorf, in der er das Auftaktspringen gewann. Der erste Durchgang auf der Olympiaschanze von 1936 beginnt um 14.00 Uhr.

SKILANGLAUF: Beim Auftakt der Tour de Ski in Val Müstair gehen die deutschen Skilangläufer als Außenseiter an den Start. Die Sprints im Schweizer Kanton Graubünden beginnen um 11.45 Uhr. Es ist die erste von acht Etappen auf dem Weg ins Ziel in Val di Fiemme/Italien.