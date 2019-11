Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 01. November 2019

Köln (SID) - Die TSG Hoffenheim ist die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Gegen Aufsteiger SC Paderborn soll zum Auftakt des 10. Spieltags der fünfte Pflichtspielsieg in Folge her. Schlusslicht Paderborn feierte zuletzt seinen ersten Ligasieg der Saison gegen Fortuna Düsseldorf. Anstoß in Sinsheim ist um 20.30 Uhr.

Beim drittletzten Saisonlauf im texanischen Austin gehen die Formel-1-Piloten um 17.00 und 21.00 Uhr zum Freien Training auf die Strecke. In den USA kann Lewis Hamilton seinen sechsten WM-Titel holen. Der Brite hat vor dem Rennen auf dem Circuit of the Americas in der WM-Wertung 74 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Valtteri Bottas.

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 will im sechsten Anlauf den ersten Heimsieg der Saison schaffen. Der Tabellen-14. empfängt am 12. Spieltag den punktgleichen SV Sandhausen. In der zweiten Partie ab 18.30 Uhr hat der seit vier Spielen ungeschlagene Jahn Regensburg den Aufsteiger VfL Osnabrück zu Gast.