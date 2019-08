Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 02. August 2019

Köln (SID) - In Ungarn steht das letzte Formel-1-Wochenende vor der Sommerpause auf dem Programm. Fünf Tage nach dem spannenden Rennen in Hockenheim absolvieren Sebastian Vettel und Co. die ersten beiden Trainingsdurchgänge. Das erste freie Training startet um 11.00 Uhr, Session Nummer zwei beginnt um 15.00 Uhr.

In der Formel 1 finden die ersten beiden Trainings statt © SID

Der frischgebackene Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock gibt sich bei den deutschen Meisterschaften in Berlin die Ehre. Im Rahmen der "Finals" in der Hauptstadt geht der 21-Jährige über die 800 m an den Start. Die Vorläufe beginnen um 9.00 Uhr, die Finals stehen ab 15.30 Uhr auf dem Programm.