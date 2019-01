Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 04. Januar 2019

Köln (SID) - Für das topgesetzte deutsche Duo Alexander Zverev und Angelique Kerber geht es im letzten Gruppenspiel beim Hopman Cup in Perth gegen Gastgeber Australien um den Einzug ins Finale. Deutschland benötigt einen Sieg, um im Endspiel gegen Titelverteidiger Schweiz eine Chance zur Revanche für die Niederlage im Vorjahr zu bekommen.

Wollen in das Finale einziehen: Kerber und Zverev © SID

Im Kampf um den Sieg bei der Vierschanzentournee ist Markus Eisenbichler in Österreich gefordert. In Innsbruck steht um 14.00 Uhr das dritte Springen auf dem Programm. Nach seinen beiden zweiten Plätzen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen will Eisenbichler den Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi aus Japan auch am Bergisel unter Druck setzen. In der Qualifikation am Donnerstag landete der 27-Jährige aber nur auf Platz 32.

Die deutschen Handballer um Kapitän Uwe Gensheimer testen knapp eine Woche vor der Heim-WM (10. bis 27. Januar) gegen den EM-Sechsten Tschechien. Das Spiel in Hannover beginnt um 16.15 Uhr.