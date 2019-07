Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 05. Juli 2019

Köln (SID) - Für Titelverteidiger Novak Djokovic steht in Wimbledon die Drittrundenpartie gegen den Polen Hubert Hurkacz an. Der serbische Weltranglistenerste will auf dem heiligen Rasen an der Church Road den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Dort würde er auf den kanadischen Shootingstar Felix Auger-Aliassime oder den Franzosen Ugo Humbert treffen.

Novak Djokovic trifft in Wimbledon auf Hubert Hurkacz © SID

Es wird wieder voll und laut rund um den Sachsenring, der einzige deutsche Lauf der Motorrad-WM steigt auf dem Kurs nahe Hohenstein-Ernstthal. Am Freitag steht ab 9.00 Uhr zunächst das freie Training in den drei Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auf dem Programm, die Qualifyings und Rennen folgen am Samstag und Sonntag.

In Hamburg bestreiten Julius Thole und Clemens Wickler bei der Beachvolleyball-WM ihr Achtelfinale gegen die Brasilianer Alison/Alvaro. Die beiden Hamburger sind die letzten Vertreter des Deutschen Volleyball-Verbandes beim Heim-Turnier. Von zehn angetretenen Duos sind neun bereits ausgeschieden.