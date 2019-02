Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 1. Februar 2019

Köln (SID) - Trainer Thomas Doll kehrt nach über zehn Jahren in die Fußball-Bundesliga zurück. Der frühere Nationalspieler will mit seinem neuen Klub Hannover 96 im Abstiegskampf wichtige Punkte holen. Allerdings heißt der Gegner der Niedersachsen in der Partie um 20.30 Uhr RB Leipzig. Der Tabellenvierte peilt nach seinem Sieg in Düsseldorf den nächsten Dreier an.

Zverev und Co. wollen beim Davis Cup in die Endrunde © SID

Die deutschen Tennis-Herren spielen um den Einzug in die Davis-Cup-Endrunde im November in Spanien. In Frankfurt gelten Alexander Zverev und seine Teamkollegen im Duell mit Ungarn als haushoher Favorit. Eröffnen wird die Begegnung um 16.00 Uhr Philipp Kohlschreiber gegen Zsombor Piros, danach spielt Zverev gegen Peter Nagy.

Zum Schaulaufen der Publikumslieblinge kommt es in Stuttgart. Beim Allstar Game trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft, die bei der Heim-WM die Massen begeistert hatte, auf eine Bundesliga-Weltauswahl. In dem Aufeinandertreffen um 19.00 Uhr sind spielerische Leckerbissen von Uwe Gensheimer und Co garantiert.