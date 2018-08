Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 10. August 2018

Köln (SID) - Die deutsche Speerwurf-Meisterin Christin Hussong kämpft bei der Leichtathletik-EM in Berlin um eine Medaille. Hussong stellte in der Qualifikation mit 67,29 m eine persönliche Bestleistung auf. Insgesamt stehen im Olympiastadion neun Entscheidungen an.

Kämpft um eine Medaille: Christin Hussong © SID

Der FC Ingolstadt empfängt am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth. Ebenfalls um 18.30 Uhr wird die Begegnung zwischen Aufsteiger SC Paderborn und Jahn Regensburg angepfiffen. Der FC St. Pauli trifft um 20.30 Uhr auf Darmstadt 98.