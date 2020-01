Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 10. Januar 2020

Köln (SID) - Nach der erfolgreichen Qualifikation für das Halbfinale spielen die deutschen Volleyballerinnen bei der Olympia-Qualifikation in Apeldoorn um den Sieg in der Gruppe B. Gegen Kroatien (13.30) reicht nach den beiden Siegen zum Auftakt dafür bereits eine knappe Niederlage. In der Runde der letzten Vier am Samstag ginge es dann gegen den Zweiten der Gruppe A.

DVV-Frauen gegen Kroatien gefordert © SID

Nach seinem Sieg von Le Grand Bornand geht Biathlet Benedikt Doll beim Heim-Weltcup in Oberhof selbstbewusst an den Start. Der 10-km-Sprint beginnt um 14.30 Uhr, bislang haben erst drei DSV-Männer die WM-Norm geknackt.