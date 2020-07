Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 10. Juli 2020

Köln (SID) - FUSSBALL: Der Europapokal kehrt nach vier Monaten Coronapause zurück auf die Agenda des Fußballs. In Nyon werden die Paarungen für die Finalturniere der Champions- und Europa League ausgelost. Aus deutscher Sicht steht RB Leipzig bereits sicher im Viertelfinale der Königsklasse, Bayern München muss zunächst noch sein Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea bestreiten. Im "kleinen" Europacup hoffen Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt noch auf die Teilnahme am Heimturnier in Nordrhein-Westfalen. Die Auslosung zur Champions League beginnt um 12.00 Uhr, eine Stunde später werden die Kugeln der Europa League gezogen.

Für RB Leipzig ist noch alles drin © SID

FORMEL 1: Premiere in der Motorsport-Königsklasse: Zum ersten Mal in der Geschichte findet der Große Preis der Steiermark statt. Austragungsort ist wie in der Vorwoche der Red-Bull-Ring in Spielberg. Für Sebastian Vettel und Co. stehen um 11.00 Uhr und 15.00 Uhr die ersten beiden Trainings auf dem Programm.