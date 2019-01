Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 11. Januar 2019

Köln (SID) - Bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark greift Titelverteidiger Frankreich ins Geschehen ein. Die Equipe tricolore trifft in der deutschen Gruppe A in Berlin ab 20.30 Uhr auf Brasilien, zuvor stehen sich ab 18.00 Uhr Serbien und Russland gegenüber.

Das französische Team möchte den Titel verteidigen © SID

Die Männer gehen beim Weltcup in Oberhof im Sprint an den Start. Die deutschen Biathleten um Olympiasieger Arnd Peiffer sind in der laufenden Saison noch ohne Sieg. Los geht es am Rennsteig um 14.30 Uhr.

Bei der Generalprobe für die Australian Open in Auckland/Neuseeland kämpfen Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff um den Einzug ins Finale. Kohlschreiber, der das Turnier bereits 2008 gewonnen hat, trifft auf den Amerikaner Tennys Sandgren, Struff bekommt es mit dem Briten Cameron Norrie zu tun.