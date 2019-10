Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 11. Oktober 2019

Köln (SID) - In der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle findet bei der Kunstturn-WM das Mehrkampf-Finale der Männer statt. Als einziger deutscher Turner hat sich Mehrkampf-Meister Andreas Toba aus Hannover qualifiziert. Los geht es ab 16.00 Uhr.

Andreas Toba für Finale qualifiziert © SID

Die englische Fußball-Nationalmannschaft kann am fünften Spieltag der WM-Qualifikation einen wichtigen Schritt in Richtung EURO 2020 machen. Die Three Lions treten um 20.45 Uhr in Prag gegen Tschechien an. Nach vier Siegen aus vier Spielen führt die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate die Tabelle der Gruppe A an.

Beim Großen Preis von Japan in Suzuka wird der Endspurt der Saison allmählich eingeläutet. Auf dem traditionsreichen Kurs heulen die Motoren zum fünftletzten Mal in diesem Jahr auf, es ist das 17. von 21 Rennen 2019. Ferrari-Star Sebastian Vettel und Co. starten um 3.00 Uhr in das erste freie Training in Japan, Session Nummer zwei beginnt um 7.00 Uhr.