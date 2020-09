Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 11. September

Köln (SID) - Es wird ernst für Alexander Zverev: Deutschlands bester Tennisprofi hat bei den US Open die große Chance, erstmals in das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen. Gegner im Halbfinale ist am späten Abend der Spanier Pablo Carreno Busta, gegen den sich Zverev auf harten Widerstand und voraussichtlich auch auf ein langes Match einstellen muss. Im zweiten Halbfinale stehen sich der Österreicher Dominic Thiem und Vorjahresfinalist Daniil Medwedew aus Russland gegenüber. Spielbeginn ist 22.00 Uhr.

Zverev spielt um den Finaleinzug bei den US Open © SID

Mit den ersten beiden Spielen der ersten Pokalrunde beginnt die neue Fußballsaison. Jeweils um 20.45 Uhr stehen sich Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und Bundesligist Hertha BSC sowie der TSV Havelse und der FSV Mainz 05 gegenüber. Wie auch andere unterklassige Teams hatte Regionalligist Havelse auf sein Heimrecht verzichtet, die Begegnung findet nun in Mainz statt.

Die 13. Etappe der Tour de France hat es in sich: Die 191,5 Kilometer von Chatel-Guyon nach Puy Mary/Pas de Peyrol im Zentralmassiv sind das härteste Teilstück der diesjährigen Auflage. Bei der Achterbahnfahrt rund um die Vulkane der schroffen Gegend sind 4459 Höhenmeter und sieben Bergwertungen zu absolvieren, das Finale am steilen Pas de Peyrol ist knüppelhart. Erstmals in der Tour-Geschichte endet eine Etappe auf der abgeschiedenen Passhöhe.

In Mugello werden die ersten beiden Trainings-Durchgänge für den Großen Preis der Toskana am Sonntag gefahren. Für Sebastian Vettel ist es der erste Auftritt seit seinem bekannt gewordenen Wechsel von Ferrari zu Aston Martin in der kommenden Saison. Das Podium dürfte für den viermaligen Weltmeister auch in Mugello kaum möglich sein, klarer Favorit ist erneut Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Die beiden Trainings beginnen um 11.00 und 15.00 Uhr.