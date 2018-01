Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 12. Januar 2018

Köln (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München startet um 20.30 Uhr bei Bayer Leverkusen in die Rückrunde der Bundesliga. Bei den Bayern ersetzt Nationalspieler Sandro Wagner den angeschlagenen Torjäger Robert Lewandowski. Für Trainer Jupp Heynckes ist es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 72-Jährige saß von 2009 bis 2011 auf der Bayer-Bank. Der Tabellenvierte Leverkusen will seine Serie von 14 Pflichtspielen ohne Niederlage weiterführen.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

Die Biathlon-Männer gehen beim Weltcup im bayerischen Ruhpolding in der Staffel über 4x7,5 km an den Start. Im Nebelchaos von Oberhof war die deutsche Staffel um Roman Rees, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Arnd Peiffer am Sonntag Sechster geworden. Am Mittwoch hatte Youngster Rees mit dem vierten Platz im Einzel über 20 km sein Olympia-Ticket gelöst, den ersten Podestplatz der deutschen Biathleten im olympischen Jahr aber knapp verpasst. Lokalmatador Simon Schempp belegte Rang 13, Peiffer verpasste als Elfter knapp die Top Ten. Start der Staffel ist um 14.30 Uhr.

Angelique Kerber versucht ab 9.00 Uhr, im Halbfinale des WTA-Turniers in Sydney ihren Siegeszug im Jahr 2018 fortzusetzen. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Kiel trifft bei ihrer Generalprobe für die am kommenden Montag beginnenden Australian Open auf die italienische Qualifikantin Camila Giorgi. Kerber hat im neuen Jahr alle sieben Einzelpartien gewonnen und in der zweiten Runde von Sydney Altmeisterin Venus Williams geschlagen.