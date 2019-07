Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 12. Juli 2019

Köln (SID) - Elf Jahre ist eines der wohl epischsten Wimbledon-Finals der Geschichte her. Am Freitag kommt es nun im Halbfinale auf dem Center Court an der Church Road zur Wiederauflage des Duells zwischen Rekordchampion Roger Federer und Rafael Nadal. Titelverteidiger Novak Djokovic ist zudem gegen den Spanier Roberto Bautista Agut gefordert.

Ein echter Klassiker des Formel-1-Kalenders steht auf dem Programm: der Große Preis von Großbritannien im legendären Silverstone. Am Freitag stehen das 1. und 2. freie Training an. Die Chancen für Vorjahressieger Sebastian Vettel im Ferrari stehen erneut nicht gut, als Favorit geht Lokalmatador Lewis Hamilton im Mercedes ins Rennwochenende. Der Traditionskurs ist die Heimat des britischen Motorsports, hier fand 1950 das erste Rennen der Formel-1-Geschichte statt.

Es wird ein langer Arbeitstag für die Teilnehmer der 106. Tour de France. Die siebte Etappe von Belfort nach Chalon-sur-Saone ist mit 230 km die längste der diesjährigen Ausgabe. Für die Favoriten im Kampf um das Gelbe Trikot wird der Tag dennoch vergleichsweise entspannt, am Freitag sind einmal mehr die Sprinter und deren Teams in der Pflicht. Aufpassen müssen sie im Finale auch auf die Streckenführung. Zwei Engstellen auf den letzten 3000 m verkomplizieren die Positionskämpfe.