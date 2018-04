Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 13. April 2018

Köln (SID) - Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga will der VfL Wolfsburg am Abend gegen den FC Augsburg vorlegen. Zum Auftakt des 30. Spieltages könnten die Niedersachsen mit einem Sieg den Vorsprung auf den Relegationsplatz vorübergehend auf fünf Punkte vergrößern. Personell hat sich die Lage bei Wolfsburg zuletzt deutlich entspannt, Trainer Bruno Labbadia sprach scherzhaft von einem "neuen Rekord" an zur Verfügung stehenden Spielern. Anstoß in der VW-Arena ist um 20.30 Uhr.

In der 2. Liga trifft Nürnberg auf Bochum © SID

Im schweizerischen Nyon werden die Halbfinal-Partien der Champions League und der Europa League ausgelost. In der Königsklasse wartet der deutsche Rekordmeister Bayern München auf seinen Gegner. Im Lostopf befinden sich Barcelona-Bezwinger AS Rom, Titelverteidiger Real Madrid sowie Jürgen Klopps FC Liverpool. Die Auslosung beginnt um 12.00 Uhr.

In der Deutschen Eishockey-Liga DEL beginnt das große Finale. Im ersten Spiel der best-of-seven-Serie empfängt Red Bull München die Eisbären Berlin. Das erste Bully erfolgt um 19.15 Uhr im Olympia-Eissportzentrum.