Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 13. Dezember 2019

Köln (SID) - Für die deutschen Handballerinnen geht es im letzten Auftritt bei der WM in Japan um viel. Im Spiel um Platz sieben gegen Schweden hilft nur ein Sieg, um noch ein Qualifikationsturnier für Olympia 2020 zu erreichen. Anwurf ist um 6.30 Uhr deutscher Zeit.

Für die Hanballerinnen geht es um Olympia © SID

Die deutschen Biathleten streben in Hochfilzen nach Wiedergutmachung. Im zweiten Weltcup wollen Arnd Peiffer und Co. nach dem durchwachsenen Auftakt in Östersund zurück in die Erfolgsspur. Am Freitag stehen der Sprint der Frauen (11.30 Uhr) und Männer (14.20) auf dem Programm.

Die Serie des FC Augsburg steht am Abend im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim auf dem Prüfstand. Seit vier Spielen ist das Team von Trainer Martin Schmidt inzwischen ungeschlagen. In acht Anläufen hat der FCA in Sinsheim allerdings noch nie gewonnen. Anstoß ist um 20.30 Uhr.