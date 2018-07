Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 13. Juli 2018

Köln (SID) - Nach dem überraschenden Viertelfinal-Aus von Roger Federer kommt es im Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal zum vorgezogenen Endspiel. Oder doch nicht? Zuvor treffen Federer-Bezwinger Kevin Anderson aus Südafrika und der US-Amerikaner John Isner aufeinander und kämpfen ihrerseits um die Chance ihres Lebens. Los geht es um 14.00 Uhr deutscher Zeit.

Nadal trifft im Halbfinale auf Djokovic © SID

Nach zwei quälenden Tagen für die Sprinter kommt es auf der siebten Etappe der Tour de France wieder auf die Endschnelligkeit an. Marcel Kittel, Andre Greipel & Co. stellen sich Weltmeister Peter Sagan und Newcomer Fernando Gaviria entgegen. Noch warten die deutschen Fahrer auf einen Tagessieg bei der diesjährigen Tour. Das soll sich in Chartres ändern.