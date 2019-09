Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 13. September 2019

Köln (SID) - Der VfL Wolfsburg kann zumindest für eine Nacht die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga übernehmen. Bei einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf hätten die Wölfe nach vier Spielen zehn Punkte auf dem Konto, so viele wie noch nie in ihrer Erstliga-Geschichte. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Wolfsburg ist bis jetzt noch ohne Punktverlust © SID

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) startet in ihre 26. Saison. Titelverteidiger Adler Mannheim tritt bei den Nürnberg Ice Tigers an. Vizemeister Red Bull München ist in einer Neuauflage des Halbfinals bei den Augsburger Panthern zu Gast. Der Puck wird um 19.30 Uhr eingeworfen.

Die deutschen Volleyballer treffen zum Auftakt der Europameisterschaft um 15 Uhr in Brüssel auf Serbien, den stärksten Gegner in der Vorrundengruppe B. Danach bekommt es das Team von Bundestrainer Andrea Giani noch mit Co-Gastgeber Belgien, Österreich, der Slowakei und Spanien zu tun. Die besten vier Teams der vier Sechsergruppen ziehen ins Achtelfinale ein.