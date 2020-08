Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 14. August 2020

Köln (SID) - Bayern München trifft im Viertelfinale des Finalturniers der Champions League in Lissabon auf den spanischen Top-Klub FC Barcelona. Die Münchener hatten sich mit einem souveränen 4:1-Sieg gegen den FC Chelsea den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Stürmer Robert Lewandowski war dabei an allen Toren beteiligt. Aber auch Barca um einen herausragenden Lionel Messi ließ gegen den SSC Neapel nichts anbrennen. Anstoß ist um 21.00 Uhr (Sky).

Der Auftakt für das Renn-Wochenende mit dem sechsten WM-Lauf beim Großen Preis von Spanien in Barcelona steht an. Die ersten beiden freien Trainings gehen ab 11.00 und 15.00 Uhr (Sky) über die Bühne. Nicht mit dabei ist der zuletzt für Sergio Perez eingesprungene Nico Hülkenberg. Der Mexikaner ist nach seiner Corona-Infektion wieder einsatzbereit und wird für Racing Point auf die Strecke gehen.

Ohne Konstanze Klosterhalfen, dafür aber mit anderen deutschen Leichtathletikgrößen geht am Freitag ab 19.40 Uhr die Diamond League in Monaco los. Vizeeuropameisterin Gina Lückenkemper misst sich über 100 m unter anderem mit Vizemeisterin Rebecca Haase. Bei den Männern tritt 100-m-Meister Deniz Almas über die 200 m an und trifft dort unter anderem auf Weltmeister Noah Lyles aus den USA.