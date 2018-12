Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 14. Dezember 2018

Köln (SID) - Der 1. FC Nürnberg will sich im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Seit acht Spielen wartet der Club auf einen Sieg in der Liga, ganz anders sieht die Form der Wölfe aus: Die Niedersachsen reisen mit der Ausbeute von sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen im Gepäck nach Franken. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Nürnberg hofft auf erfolgreiches Spiel gegen Wolfsburg © SID

Zwar zählt für den Zweitligisten Hamburger SV nur der direkte Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga - doch auf dem Weg dorthin wollen die Hanseaten mit dem Gewinn der Herbstmeisterschaft ein Zeichen an die Konkurrenz senden. Mit einem Sieg beim Kellerkind MSV Duisburg würde sich der HSV den inoffiziellen Halbzeit-Titel sichern. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Die Sprint-Experten Arnd Peiffer und Benedikt Doll greifen beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen in ihrer Spezialdisziplin an. Über die 10 km peilen die deutschen Skijäger um Olympiasieger Peiffer und Weltmeister Doll den zweiten Podestplatz des Winters an. Ab 14.15 Uhr geht es in Österreich in die Loipe.

In Abwesenheit des am Kreuzband verletzten Thomas Dreßen will Skirennläufer Josef Ferstl beim Super-G in Gröden ins Rampenlicht fahren. Und kaum eine Strecke wäre dafür besser geeignet als die traditionsreiche Saslong: Im Vorjahr hat Ferstl beim Super-G im Grödnertal sein bislang einziges Weltcuprennen gewonnen. Der erste Läufer geht um 12.00 Uhr auf die Piste.