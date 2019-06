Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 14. Juni 2019

Köln (SID) - Gastgeber Brasilien trifft im Eröffnungsspiel der Copa America in Sao Paulo auf Bolivien. Anstoß der Partie ist in der Nacht zu Samstag um 2.30 Uhr MESZ. Brasilien muss auf der Jagd nach dem neunten Titel ohne Superstar Neymar auskommen. Der Ex-Kapitän, der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert ist, fällt mit einer Verstauchung im rechten Sprunggelenk für vier Wochen aus.

Gastgeber der Copa America: Brasilien © SID

Das dritte Majorturnier der Golf-Saison geht in die zweite Runde. In Pebble Beach in Kalifornien hofft Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Das Vorbereitungsturnier Memorial in Dublin/Ohio hatte er als Dritter abgeschlossen und dabei Spitzenspieler wie Tiger Woods, Rory McIlroy oder Phil Mickelson hinter sich gelassen.

Beim Auftakt der Rasensaison in Stuttgart steht das Viertelfinale auf dem Programm. Das Turnier am Weissenhof ist für einige Spieler die erste Station auf dem Weg Richtung Wimbledon. Auch Alexander Zverev nutzt es für seinen Formaufbau, bevor er in der kommenden Woche in Halle/Westfalen aufschlägt.