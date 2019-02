Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 15. Februar 2019

Köln (SID) - Der Rekordmeister legt vor: Zum Auftakt des 22. Spieltages der Fußball-Bundesliga gastiert Bayern München im bayerischen Duell beim FC Augsburg. Das Team von Trainer Niko Kovac kann im Fernduell mit Tabellenführer Borussia Dortmund vorlegen und den Rückstand zunächst auf zwei Punkte verkürzen. Der BVB spielt erst am Montag in Nürnberg. Anstoß in Augsburg ist um 20.30 Uhr.

Kovac und die Bayern wollen Abstand auf BVB verkürzen © SID

In Willingen beginnt die Generalprobe für die Nordische Ski-WM in Seefeld. An der Mühlenkopfschanze wird zunächst ein Teamspringen ausgetragen. Lokalmatador Stephan Leyhe und Co. hoffen auf ein starkes Ergebnis, die kriselnden Andreas Wellinger und Richard Freitag stehen unter Druck. Los geht es um 15.45 Uhr.

Bei der WM in Are steht der Riesenslalom der Männer auf dem Programm. Aus deutscher Sicht geht Stefan Luitz mit den besten Chancen ins Rennen. Nach einem Sturz im Riesenslalom am 12. Januar in Adelboden hat Luitz jedoch kein Rennen mehr bestritten. Der erste Durchgang in Are beginnt um 14.15 Uhr.

Wie bereits in den letzten Jahren stellt Ferrari den neuen Dienstwagen des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel und seines neuen Teamkollegen Charles Leclerc erneut per Online-Stream vor. Beginn der Präsentation ist um 10.45 Uhr.