Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 15. März 2019

Köln (SID) - Bundestrainer Jogi Löw gibt nach der Ausbootung von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels um 12.30 Uhr den Kader der Nationalmannschaft für die ersten beiden Länderspiele des Jahres bekannt. Neben dem Rausschmiss des Weltmeister-Trios wird sich Löw auch zu den möglichen Dissonanzen mit DFB-Präsident Reinhard Grindel erklären. Am 20. März trifft das DFB-Team in Wolfsburg auf Serbien. Vier Tage später steht in den Niederlanden der Auftakt in die EM-Qualifikation an.

Bundestrainer Joachim Löw gibt Kader bekannt © SID

Zum Auftakt des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga empfängt der Tabellenvierte Borussia Mönchengladbach ab 20.30 Uhr den SC Freiburg. Die Gastgeber müssen dabei auf Nationalspieler Matthias Ginter verzichten. Der Innenverteidiger fällt mit muskulären Problemen im Oberschenkel aus. Zudem stehen Gladbachs Trainer Dieter Hecking Ibrahima Traore, Josip Drmic, Jordan Beyer und Mamadou Doucoure nicht zur Verfügung.

Die Formel 1 startet in Melbourne ihre 70. Saison. Am Freitag tüfteln Weltmeister Lewis Hamilton und sein Gegenspieler Sebastian Vettel im ersten und zweiten Training ab 02.00 Uhr an den letzten Abstimmungen, bevor es am Sonntag beim Großen Preis von Australien ernst wird. Nach den Wintertests in Barcelona gilt Ferrari mit Vettel und seinem neuen Teamkollegen Charles Leclerc als Favorit. Mercedes-Pilot Hamilton strebt den dritten WM-Titel in Serie an.

In der Deutschen Eishockey Liga finden die zweiten Viertelfinalpartien der Play-offs statt. Hauptrundensieger Adler Mannheim und Titelverteidiger Red Bull München sind nach ihren Heimsiegen zum Auftakt bei den Nürnberg Ice Tigers und den Eisbären Berlin gefragt. Zudem empfängt die Düsseldorfer EG nach der Niederlage zu Beginn der Best-of-Seven-Serie die Augsburger Panther. Der ERC Ingolstadt könnte vor heimischer Kulisse den zweiten Sieg gegen die Kölner Haie feiern. Alle Partien beginnen um 19.30 Uhr.