Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 15. November 2019

Köln (SID) - Für Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev geht es beim ATP-Saisonfinale in London um den Einzug ins Halbfinale. Der Titelverteidiger trifft zum Abschluss der Gruppenspiele um 21.00 Uhr auf den Russen Daniil Medwedew. Bei einem Sieg wäre Zverev automatisch weiter. Sollte zuvor Stefanos Tsitsipas gegen Rafael Nadal gewinnen, würde Zverev bereits ein Satzgewinn zum Weiterkommen reichen. Auch das Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies würde mit einem Erfolg gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah in die Vorschlussrunde einziehen.

Will ins Halbfinale kommen: Alexander Zverev © SID

Das vorletzte Saisonrennen in der Formel 1 beginnt mit den ersten beiden freien Trainings-Durchgängen. Beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo werden ab 15.00 und 19.00 Uhr Zeiten gestoppt. Als Weltmeister steht der Brite Lewis Hamilton bereits fest, er gilt erneut als Favorit. Das Leben schwer machen will ihm aber Ferrari-Pilot Sebastian Vettel.