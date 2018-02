Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 16. Februar 2018

Köln (SID) - Zum Auftakt des 23. Bundesliga-Spieltags empfängt Hertha BSC am Freitagabend den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05. Zu Hause gewannen die Berliner drei der letzten vier Spiele gegen die Rheinhessen, Mainz verlor die letzten drei Bundesligapartien und liegt auf Relegationsplatz 16. Anpfiff im Olympiastadion ist um 20.30 Uhr.

Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. Februar 2018 © SID

Fast dreieinhalb Jahre nach seiner Zeit bei Werder Bremen kehrt Robin Dutt auf die Trainerbank zurück. Mit dem VfL Bochum muss der 53-Jährige beim 1. FC Heidenheim punkten, um nicht in akute Abstiegsnöte zu geraten. Zeitgleich peilt das wiedererstarkte Tabellenschlusslicht 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Sandhausen den dritten Sieg in Serie an.