Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 17. Januar 2020

Köln (SID) - Im Topspiel zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga treffen am Freitag Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Die zweitplatzierten Gladbacher wollen mit einem Sieg zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung von RB Leipzig übernehmen, Schalke (5.) könnte mit drei Punkten seinen Platz in der Spitzengruppe behaupten. Anpfiff in Gelsenkirchen ist um 20.30 Uhr.

Schalke und Gladbach eröffnen die Rückrunde © SID

Die deutschen Biathletinnen peilen beim Heim-Weltcup in Ruhpolding eine gelungene Staffel-Generalprobe für die WM in Antholz in vier Wochen an. Für den DSV gehen Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Karolin Horchler an den Start, der Wettbewerb beginnt um 14.30 Uhr.