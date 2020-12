Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 18. Dezember

Köln (SID) - Dass Borussia Dortmund und Union Berlin zum Ende des Jahres 2020 nur vier Punkte in der Tabelle trennen, hätten wohl selbst die größten Fans der Eisernen nicht erwartet. Am Freitagabend um 20.30 Uhr tritt der Tabellenvierte aus dem Ruhrgebiet im Stadion an der Alten Försterei gegen den Sechsten der Fußball-Bundesliga an und braucht unbedingt einen Sieg, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht abreißen zu lassen.

Union Berlin fordert Borussia Dortmund © SID

Nach dem Biathlon-Sprint der Männer starten auch die Frauen über die Kurzdistanz in ihr zweites Wochenende im österreichischen Hochfilzen. Beim Sprint in der Vorwoche schaffte Franziska Preuß als Dritte den Sprung aufs Podest. Für Denise Herrmann geht es darum, die Schwächen am Schießstand abzustellen. Um 14.15 Uhr startet die erste Läuferin auf die 7,5 km lange Strecke.