Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 18. Januar 2019

Köln (SID) - Mit dem Duell zweier Champions-League-Teilnehmer beginnt die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Um 20.30 Uhr empfängt die TSG Hoffenheim im heimischen Stadion in Sinsheim Rekordmeister Bayern München. Die Gäste wollen mit aller Macht einen Dreier, um im Titelkampf gegen Borussia Dortmund nicht mehr als die aktuell sechs Punkte ins Hintertreffen zu geraten.

Das Hinspiel gewannen die Münchner mit 3:1 © SID

Für Wimbledonsiegerin Angelique Kerber geht es bei den Australian Open in Melbourne um den Einzug ins Achtelfinale. Die Siegerin von 2016 trifft im zweiten Spiel ab 9.00 Uhr MEZ auf die in Düsseldorf geborene Australierin Kimberly Birrell. Kerber ist die letzte deutsche Spielerin im Wettbewerb.

Die deutsche Männerstaffel will beim Weltcup in Ruhpolding Wiedergutmachung für den enttäuschenden achten Platz am vergangenen Sonntag in Oberhof betreiben. Um 14.30 Uhr geht es über 7,5 Kilometer. Nicht dabei ist der formschwache Massenstart-Weltmeister Simon Schempp, der stattdessen in eine Trainingsphase geht.