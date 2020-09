Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 18. September

Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München eröffnet mit der Partie gegen Schalke 04 die 58. Bundesligasaison. Dreieinhalb Wochen nach dem Triumph in der Champions League geht der Triple-Gewinner als haushoher Favorit in die Spielzeit. Allerdings verbot die Stadt München aufgrund der Corona-Infektionszahlen kurzfristig die zunächst angedachte Rückkehr von 7500 Zuschauer in die Allianz Arena. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Der Rekordmeister spendet für den guten Zweck © SID

Nach der schweren Alpentrilogie wittern die Sprinter auf den 166,5 km zwischen Bourg-en-Bresse und Champagnole ihre Chance. Höchstwahrscheinlich kommt es zu einem Massensprint, bevor am Samstag das womöglich entscheidende Einzelzeitfahren ansteht.