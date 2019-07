Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 19. Juli 2019

Köln (SID) - FECHTEN: Bei den Weltmeisterschaften in Budapest greift die deutsche Florett-Hoffnungsträgerin Leonie Ebert nach einer Medaille. Die 19 Jahre alte Weltranglistensiebte trifft zum Auftakt um 10.00 Uhr auf die Französin Solene Butruille.

Leonie Ebert (r.) steht in Düsseldorf im Viertelfinale © SID

SCHWIMMEN: Die Staffel-Weltmeister Lea Boy und Sören Meißner starten bei der Schwimm-WM in Gwangju/Südkorea über 25 Kilometer. Durch zweimal Gold nach den Erfolgen von Florian Wellbrock über zehn Kilometer und der Staffel sowie zweimal Bronze erzielten die Freiwasserschwimmer bereits die beste WM-Ausbeute seit 2013. Neben Boy und Meißner sind die Deutschen Andreas Waschburger und Finnia Wunram bei der ab 01.30 Uhr startenden Disziplin am Start.

RADSPORT: Die ersten Pyrenäen-Gipfel sind geschafft, nun rückt der Kampf gegen die Uhr in den Mittelpunkt. Beim einzigen Einzelzeitfahren der 106. Tour de France kommen die Spezialisten wie Tony Martin zum Zug, aber auch im Gesamtklassement kann es weitere Verschiebungen geben. Über 27,2 Kilometer werden rund um Pau die Fähigkeiten der Radprofis beim "Contre-la-montre" geprüft.

REITEN: Beim CHIO in Aachen starten für die Vielseitigkeitsreiter die Teildisziplinen Dressur und Springen. Von der deutschen Equipe gehen unter anderem Europameisterin Ingrid Klimke, Ex-Weltmeisterin Sandra Auffahrt und dem dreimaligen Olympiasieger Michael Jung an den Start. Nach der um 08.30 Uhr startenden Dressur folgt ab 17.45 Uhr das Springen. Die Entscheidung fällt am Samstag im Geländeritt.