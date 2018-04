Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 20. April 2018

Köln (SID) - Der abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg gastiert zum Auftakt des 31. Spieltags der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Die Niedersachsen liegen vier Spieltage vor Saisonende auf Rang 14, sind aber punktgleich mit dem SC Freiburg auf dem Relegationsplatz. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Wolfsburg unter Druck © SID

Die Eisbären Berlin stehen vor dem vierten Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft mit dem Rücken zur Wand. Die Gastgeber benötigen in der Partie gegen Titelverteidiger Red Bull München unbedingt einen Sieg, um in der Serie best of seven auszugleichen. Bei einer Niederlage hätte Meister München gleich drei Matchbälle zum erneuten Triumph. Erstes Bully ist um 19.30 Uhr.